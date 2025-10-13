Hamás confirma la liberación de 20 rehenes en manos del grupo

Jerusalén, 13 oct (EFE).- El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, anunció este lunes que está procediendo a la liberación de 20 rehenes vivos en manos del grupo, como parte del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

«Las Brigadas Al Qasam y la resistencia en la Franja de Gaza liberan a 20 prisioneros retenidos por la resistencia, como parte de las medidas para implementar la primera fase del plan de Trump para detener la guerra en la Franja de Gaza», indicó la organización en un comunicado.

La organización subrayó que esta medida reafirma su compromiso con el cumplimiento del acuerdo y destacó «la importancia del papel de los mediadores para obligar al enemigo sionista a respetar sus obligaciones y completar la aplicación de todas las disposiciones pactadas».

Siete de los rehenes ya están en manos del Ejército de Israel, que los está trasladando a territorio israelí.

Según el plan previsto, los rehenes son entregados a la Cruz Roja dentro del enclave palestino, que los traslada al Ejército israelí. Este, a su vez, los lleva a la base militar de Reim, situada junto a la frontera con Gaza, en territorio israelí, donde reciben atención médica y pueden reunirse con sus familias.

También está prevista la entrega de los cuerpos de 28 rehenes fallecidos que permanecen en Gaza, aunque no se ha confirmado si será de forma simultánea o tras el retorno de los sobrevivientes, ni si aún hay cuerpos por encontrar que no podrán ser entregados en un primer momento.EFE

