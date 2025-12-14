Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Jerusalén, 14 dic (EFE).- Un ataque de un dron israelí asesinó en la Franja de Gaza al veterano comandante de Hamás Raed Saad, confirmó este domingo el alto dirigente y principal negociador del grupo, Jalil al Haya, durante un discurso con motivo del 38º aniversario de la creación de la organización islamista.

«El comandante muyahidín Raed Saad, conocido como ‘Abu Muadh’, fue martirizado junto con sus hermanos que lo acompañaban», expresó al Haya en su discurso, difundido en los canales oficiales de Hamás. En el ataque murieron en total cinco personas.

Su muerte se produjo pese al alto en fuego en la Franja palestina, en vigor desde el pasado 10 de octubre, pero que Israel viola casi a diario con ataques y disparos contra quienes supuestamente se acercan demasiado a las tropas.

El Ejército de Israel ya había confirmado ayer sábado la muerte de Saad, al que denominó como «jefe de la sede de producción de armas del ala militar de Hamás», en un bombardeo contra su vehículo en la ciudad de Gaza.

«Saad era uno de los últimos altos miembros veteranos en la Franja de Gaza. Mantuvo una serie de altos cargos y era asociado a Marwan Issa, vicejefe del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam)», detalló el comunicado castrense.

El Ejército le acusó de establecer la Brigada de Gaza de Al Qasam, así como de trabajar por establecer una fuerza naval.

Las fuerzas armadas afirmaron también que Saad participó en la elaboración del plan Muros de Jericó (el documento que contenía un plan similar al ataque del 7 de octubre de 2023).

Dese el inicio del alto el fuego, al menos 386 palestinos han muerto en la Franja, según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás.

Entre ellos hay milicianos, pero la mayoría son civiles -incluidos más de 60 niños- que supuestamente cruzaron la línea amarilla; la demarcación imaginaria a la que se replegaron dentro de Gaza las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % de Gaza, continúa su dominio.

Parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza tras los ataques de Hamás de octubre de 2023, más de 70.600 palestinos han muerto y más de 171.095 han resultado heridos, según Sanidad, en una ofensiva considerada un genocidio por diferentes ONG y relatores internacionales. EFE

