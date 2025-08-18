Hamás confirma que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en Gaza
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Jerusalén, 18 ago (EFE).- El grupo islamista Hamás confirmó este lunes que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza, aunque no dio detalles sobre las condiciones, e Israel, de momento, no se ha pronunciado al respecto.
«Hamás y las facciones palestinas anunciaron su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y cataríes», dijo el grupo palestino en un breve comunicado. EFE
jdg/vh