Hamás considera una «mancha de vergüenza» la «inacción» internacional en Gaza

Jerusalén, 1 sep (EFE).- Hamás afirmó este lunes que la resolución de la Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio (IAGS), que califica la ofensiva israelí en Gaza como un genocidio, representa una nueva prueba legal sobre la situación en el enclave y constituye, a su juicio, una «mancha de vergüenza» para la comunidad internacional.

La IAGS concluyó que las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen la definición de genocidio estipulada por el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

En este se establece que se comete genocidio cuando se perpetra contra un grupo nacional, étnico, racial o religioso la matanza, la causación de lesiones graves a la integridad física o mental, el sometimiento intencional a condiciones destinadas a provocar su destrucción física o el traslado forzoso de niños de ese grupo a otro.

Todo ello debe hacerse con la intención de acabar, total o parcialmente, con esa comunidad.

Para Hamás, la resolución de la IAGS «constituye una nueva documentación legal que se suma a los informes y testimonios internacionales que han documentado el genocidio» que los palestinos están «sufriendo a plena vista del mundo».

El grupo islamista palestino señaló que la «inacción» de la comunidad internacional al respecto «es una mancha de vergüenza, un fracaso injustificable en la protección de la humanidad y una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales».

«Exigimos a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a todas las partes relevantes que tomen medidas urgentes para detener los crímenes de genocidio, desplazamiento y limpieza étnica que el ejército de ocupación está cometiendo sin tregua contra nuestro oprimido pueblo palestino», dijo su nota.

Hamás reclamó además que se castigue «a los líderes fascistas y terroristas de la ocupación por sus crímenes, asegurando que no queden impunes».

La denuncia de la mayor agrupación de expertos en genocidio se suma a la de decenas de asociaciones, ONG u organismos internacionales como la ONU, que han tildado la actuación de Israel en Gaza como un genocidio o un posible genocidio.EFE

