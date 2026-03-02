Hamás considera una «peligrosa escalada» la «brutal agresión» de Israel a Líbano

1 minuto

Jerusalén, 2 mar (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás consideró una «peligrosa escalada» la «brutal agresión» de Israel contra Líbano, donde los ataques del Ejército israelí se han cobrado por el momento 52 muertos.

En un comunicado, Hamás enmarcó los ataques en un contexto de «continuas violaciones sionistas contra el Líbano y su soberanía».

Hamás reiteró su «solidaridad con el Líbano», hizo un llamamiento a los países árabes a la unidad y a hacer frente a estos «crímenes» que «amenazan la seguridad y la estabilidad de toda la región».

Desde su comienzo la madrugada de este lunes, las acciones lanzadas por el Estado judío han causado 52 muertos y 154 heridos, según un informe de la Unidad de Gestión de Desastres difundido por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

A lo largo de la jornada, Israel alcanzó diversas zonas del sur de Líbano, el oriental Valle de la Bekaa y el extrarradio capitalino del Dahye, algunas de cuyas explosiones se pudieron escuchar en buena parte de Beirut.

La ofensiva aérea provocó el desplazamiento de 28.586 personas a unos 168 albergues habilitados por las autoridades, 92 de los cuales todavía tienen capacidad para recibir a más desplazados y permanecen abiertos para nuevas llegadas, de acuerdo con el informe de la oficina de Desastres libanesa. EFE

mt/sbb