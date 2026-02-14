Hamás critica la petición de dimisión para Albanese: «Vergonzosa doble moral de Occidente»

3 minutos

Jerusalén, 14 feb (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás aseguró este sábado que la petición por parte de Francia, Alemania, Italia y República Checa para que dimita la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, es una «vergonzosa demostración de la doble moral de Occidente».

«Es una vergonzosa demostración de la hipocresía política y la doble moral que rigen el comportamiento de las capitales occidentales en lo que respecta a la entidad de ocupación fascista (en su referencia a Israel) y a Palestina ocupada», afirmó Hamás en un comunicado.

Asimismo, agregaron que la «campaña sistemática» contra Albanese busca «aterrorizar toda voz que busque justicia para nuestro pueblo (palestino) y se solidarice con él».

En la última parte de su comunicado, Hamás pidió que Occidente exija «responsabilidades» a las autoridades israelíes por sus «atroces crímenes contra la humanidad».

«Las demandas de justicia y protección de la paz y seguridad internacionales exigen poner fin a la ocupación sionista fascista y permitir que nuestro pueblo palestino ejerza su derecho a la libertad, el retorno y la autodeterminación», concluye la nota de Hamás.

Francia, Alemania, Italia y República Checa han pedido la dimisión de Albanese atribuyéndole haber dicho que Israel es el «enemigo común de la humanidad», unas palabras falsas sacadas de contexto, según defiende ella, que ha respondido al señalamiento diciendo que «la Inquisición ha vuelto».

También Austria, a través de su ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, criticó ayer a Albanese, aunque la diplomática austríaca borró su mensaje en X poco después de publicarlo.

Todo comenzó en Francia, donde la diputada Caroline Yadan aseguró en una intervención ante la Asamblea que Albanese había calificado a Israel de «enemigo común de la humanidad» durante un foro de Al Jazeera celebrado el fin de semana pasado en Catar en el que la relatora intervino telemáticamente.

A continuación, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió la dimisión de Albanese y criticó: «Francia condena sin reservas las ultrajantes y reprensibles declaraciones de la señora Albanese, que no se dirigen al gobierno israelí, cuyas políticas pueden ser criticadas, sino a Israel como pueblo y como nación, lo cual es absolutamente inaceptable».

El embajador de Estados Unidos en Francia, Charles Kushner, agradeció en X la petición del ministro francés. «Tolerancia cero para cualquiera que intente justificar el 7 de octubre u otros actos antisemitas», apostilló el estadounidense.

Alemania, Italia y República Checa se han ido sumando a las peticiones de dimisión de Albanese a lo largo de esta semana.

El lunes, Albanese había publicado su intervención en el foro celebrado la semana pasada en Catar en su cuenta de X, junto a un mensaje en el que señalaba que el enemigo común de la humanidad es el «sistema» y no Israel.

«El enemigo común de la humanidad es EL SISTEMA que ha permitido el genocidio en Palestina, incluido el capital financiero que lo financia, los algoritmos que lo ocultan y las armas que lo posibilitan», expuso.

En el foro de Doha, Albanese había dicho: «El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayor parte del mundo lo haya armado, dándole excusas políticas, amparo político y apoyo económico y financiero, es un desafío. El hecho de que la mayoría de los medios de comunicación occidentales hayan amplificado la narrativa genocida y pro-apartheid es un desafío». EFE

