Hamás critica las sanciones de la UE contra miembros de su buró político

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Jerusalén, 30 may (EFE).- El grupo islamista Hamás aseguró este sábado que la resistencia del pueblo palestino ante la ocupación israelí es un «derecho legítimo» y dijo que la Unión Europea (UE) busca «criminalizarla» al sancionar a diez miembros de su buró político y de la Yihad Islámica.

«El intento de criminalizar la resistencia palestina no cambiará el hecho de que nuestro pueblo está bajo ocupación, su resistencia es un derecho legítimo garantizado por todas las leyes y normas humanitarias, y la ocupación es la raíz del conflicto y la fuente de inestabilidad», denunció el grupo en un comunicado.

El grupo insistió en que se trata de una decisión «injusta» y «sesgada» y aseguró que no menoscabarán su compromiso con las demandas palestinas de «libertad, autodeterminación, fin de la ocupación y el establecimiento del Estado palestino con Jerusalén como su capital».

El Consejo de la Unión Europea anunció la inclusión en su lista de sancionados de diez miembros del politburó de Hamás, ya que dijo «ejercen una considerable influencia sobre las acciones del brazo militar de Hamás, incluidas sus acciones violentas».

El comunicado de la UE, de ayer, enumera al líder negociador de Hamás a quien Israel intentó asesinar el año pasado, Jalil al Haya, pero también al líder político Jaled Meshal, el jefe del consejo de la Shura, Muhamad Darwish, así como los miembros Nizar Awadallah, Mohamad Nazal, Husam Badran, Zaher Jabarin, Abu Jalil al Quds, Fathi Hamad y Mousa Abu Marzouk.

Bajo el régimen global de sanciones de la UE en materia de derechos humanos, las personas o entidades sancionadas sufren la congelación de fondos y la prohibición de viajar al territorio común.

Sanciones también contra colonos

A su vez, la UE aprobó el jueves sanciones contra otras cuatro organizaciones que fomentan los asentamientos y tres colonos israelíes al considerarlos «responsables de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos contra los palestinos en Cisjordania».

El Consejo incluyó en la lista al Movimiento de Asentamientos Nachala y a su directora, la colona Daniella Weiss; a la ONG israelí Regavim y a su director, Meir Deutsch, por presionar «a favor de la demolición de propiedades palestinas con el objetivo de ampliar el control de Israel a toda Cisjordania».

Pero también a la ONG Hashomer Yosh y su presidente, Avichai Suissa, por facilitar granjas ganaderas en al menos 28 asentamientos ilegales en Cisjordania, además de reclutar voluntarios armados, y a la asociación cooperativa Amana, perteneciente al movimiento de colonos de Gush Emunim. EFE

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