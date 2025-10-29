Hamás culpa a Israel de querer sabotear el alto el fuego en Gaza

1 minuto

Jerusalén, 29 oct (EFE).- El grupo islamista Hamás condenó este miércoles los recientes ataques israelíes contra la Franja de Gaza, en los que murieron más de 100 personas, y culpó a Israel de «socavar» el acuerdo de alto el fuego con la complicidad del gobierno estadounidense de Donald Trump.

«La insidiosa escalada contra nuestro pueblo en Gaza revela una clara intención israelí de socavar el acuerdo de alto el fuego e imponer nuevas realidades por la fuerza, con la complicidad del gobierno estadounidense que proporciona al gobierno fascista de Netanyahu cobertura política para continuar sus crímenes», dijo Hamás en un comunicado. EFE

pms/jlp