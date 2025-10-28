Hamás decide aplazar entrega de un cadáver a Israel debido a «violaciones» alto el fuego
Jerusalén, 28 oct (EFE).- Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, anunciaron que aplazarán la entrega del cadáver de un presunto rehén a Israel, prevista este martes a las 20.00 hora local (17.00 GMT), debido a las «violaciones» israelíes del alto el fuego en la Franja de Gaza.
La organización armada palestina había anunciado este martes que entregaría el cadáver a través de la Cruz Roja, pero pocas horas después Israel acusó a Hamás de haber atacado a sus fuerzas en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja, y decidió lanzar una ofensiva en esta zona. EFE
