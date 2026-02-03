Hamás denuncia el «maltrato» a los palestinos repatriados a Gaza a través de Rafah

Jerusalén, 3 feb (EFE).- El grupo islamista Hamás denunció este martes «el maltrato, abuso y extorsión» sufridos por los palestinos que accedieron este lunes a Gaza a través del cruce de Rafah, en su frontera con Egipto, tras denunciar algunos de los que lograron entrar abusos a su paso en el punto de control israelí.

«El maltrato, el abuso y la extorsión deliberada que sufre nuestro pueblo palestino que regresa a la Franja de Gaza a través del Cruce de Rafah, en particular mujeres y niños, a manos de las criminales fuerzas de ocupación sionistas, constituye comportamiento fascista y terrorismo organizado», recoge el comunicado de Hamás, que acusa a Israel de seguir políticas de castigo colectivo.

El grupo islamista denuncia que mujeres del grupo que entró a Gaza fueron separadas de los demás y las autoridades israelíes las interrogaron y vendaron los ojos. También asegura que fueron extorsionadas.

«Esto confirma que lo que está sucediendo no son ‘procedimientos de cruce’, sino violaciones sistemáticas destinadas a infundir miedo y disuadir a las personas de regresar a sus hogares», continúa el texto.

Umm Abdullah, una de las doce personas que regresaron ayer lunes a Gaza desde Egipto a través del paso de Rafah, denunció ya dentro de la Franja a los periodistas palestinos que fue interrogada durante tres horas con los ojos vendados por las milicias gazatíes de Abu Shabab, apoyadas por Israel.

La mujer aseguró que les hicieron preguntas como «¿Por qué has venido a Gaza?» «¿Qué quieres?» «¿Por qué no quieres irte de Gaza?» y «Tienes que decirle a Hamás que deje de usar a la gente como escudos humanos».

Y añadió que las autoridades israelíes les quitaron lo que llevaban y tuvieron que entregar los juguetes de los niños a su paso por el ‘checkpoint’.

Ayer, alrededor de medio centenar de gazatíes entraron al paso de Rafah para cruzar a Gaza. Tras horas en las que se desconoció su situación, las autoridades implicadas confirmaron que sólo 12 (nueve mujeres y tres niños) accedieron finalmente a la Franja.

El último paso para que los palestinos puedan entrar a Gaza es pasar los controles de las autoridades israelíes en el punto de control de Regavim, establecido por las fuerzas armadas de Israel en el área de la ciudad de Rafah.

En el sentido inverso, cinco gazatíes que necesitaban recibir tratamiento médico fuera de la Franja y en torno a entre tres y diez acompañantes salieron del enclave.

Estaba previsto que unas 200 personas transiten Rafah a diario: 50 entrando, 150 (50 pacientes y 100 acompañantes) saliendo, si bien las cifras han ido muy inferiores hasta el momento.

También este lunes está previsto que 16 pacientes gazatíes salgan hacia Egipto junto a sus acompañantes. Aún se desconoce cuántas personas entrarán al enclave.EFE

