Hamás denuncia la «destrucción sistemática» de los barrios de la cuidad de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 2 sep (EFE).- El grupo islamista Hamás denunció este martes la «destrucción sistemática» que está llevando a cabo el Ejército israelí de los barrios de la ciudad de Gaza, mediante «intensos ataques aéreos» y detonaciones en zonas residenciales.

El Ejército israelí lleva semanas con su operación para ocupar la capital gazatí, en cumplimiento de la decisión del Gobierno de Benjamín Netanyahu de tomar la ciudad y expulsar de allí a casi un millón de personas, que ya se han visto sujetas a múltiples desplazamientos forzosos a lo largo de casi dos años de ofensiva en el enclave palestino.

Según indica en un comunicado Hamás, que gobierna de facto la Franja, Israel está actuando desde el aire y también con robots con toneladas de explosivos detonados en zonas residenciales, lo que denuncia que «constituye una violación sin precedentes del derecho internacional y humanitario».

Este martes, asegura que Israel mató a más de diez civiles de la familia Al Aff en la ciudad de Gaza, la mayoría mujeres y niños, y reporta once muertos, entre ellos siete niños, atacados por un dron mientras llenaban agua en la zona costera de Al Mawasi, al sur de la capital.

Esta zona de Al Mawasi es precisamente la única calificada como segura por el Ejército israelí y su portavoz en árabe, Avichay Adraee, pidió a los gazatíes este martes que acudan allí ante «la expansión de los combates a la ciudad de Gaza».

«Para su seguridad, le advertimos que acercarse o regresar a zonas de combate o a áreas donde operan fuerzas de las FDI lo expone a peligro», dijo en un mensaje publicado en X.

Actualmente, al menos el 75 % del territorio de la Franja de Gaza está ocupado por el Ejército israelí, que avanza lentamente hacia la ciudad de Gaza por el sur, este y norte. De hecho, ya se ha adentrado por el sur en el barrio de Zeitún, que según la Defensa Civil gazatí está prácticamente destruido.

Ante la presión de las tropas israelíes, cientos de familias han optado por dejar sus casas y refugiarse en la zona costera de la ciudad de Gaza, a la que desde esta semana Israel ya no considera dentro de las zonas beneficiadas de pausas humanitarias de unas horas al día para dejar entrar camiones con ayuda. EFE

