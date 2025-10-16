Hamás denuncia torturas y abusos en los cuerpos de palestinos entregados por Israel

Jerusalén, 16 oct (EFE).- El grupo islamista Hamás denunció este jueves que los cuerpos de palestinos entregados por Israel presentan «marcas de tortura, abusos y ejecuciones» lo que muestra «la naturaleza criminal y fascista» del Ejército israelí.

«Las horribles escenas visibles en los cuerpos de los mártires repatriados por la ocupación, con marcas de tortura, abusos y ejecuciones en el campo, revelan claramente la naturaleza criminal y fascista del ejército de ocupación y la decadencia moral y humana a la que ha llegado esta entidad, que no distingue en su agresión entre los vivos y los muertos de nuestro pueblo», denunció el grupo palestino en un comunicado.

Pidió que se abra «una investigación urgente y exhaustiva» sobre estos «crímenes atroces» y se lleve a los responsables israelíes a tribunales internacionales por ser «responsables de cometer crímenes de lesa humanidad sin precedentes en nuestra historia moderna».

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por Hamás, ya denunció esta mañana, cuando informó de que había recibido otros treinta cuerpos de palestinos de las autoridades israelíes, que algunos presentaban «signos de abuso, palizas, esposas y vendajes».

En total, Israel ha devuelto 120 cuerpos de palestinos muertos durante la ofensiva bélica de los 360 que se comprometió a entregar como parte del alto al fuego a cambio de los cuerpos de los 28 rehenes que estaban en manos de las milicias palestinas.

Hasta el momento Hamás solo ha entregado nueve de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos en su poder, y aseguró en las últimas horas que ya no puede localizar más cadáveres sin la ayuda de un equipo especializado debido a la extrema destrucción y escombros que hay en la franja. EFE

