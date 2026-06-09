Hamás detiene a agentes de la Policía de Gaza acusados de «sabotaje coordinado con Israel»

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Gaza, 9 jun (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, comunicó este martes que sus fuerzas de seguridad han detenido a un grupo de sus agentes que habían formado una red de «saboteadores» y de presuntos colaboracionistas con Israel que trataban de destruirlo.

En un comunicado, el denominado aparato policial de Hamás señaló que fueron detenidos varios de sus agentes que llevaban a cabo actos de sabotaje contra el Gobierno gazatí «bajo las órdenes de colaboracionistas y en coordinación directa con los servicios de inteligencia de la ocupación» israelí.

«Los agentes confesaron que trabajaban para incitar a los ciudadanos y provocar disturbios dentro de la Franja de Gaza con el objetivo de atraer a agentes de policía», se indica en el texto, que añade que las investigaciones revelaron planes de estos grupos para atacar a responsables de seguridad gazatíes.

El denominado aparato policial de Hamás (conocido como Rádea en árabe) anunció hoy también operaciones adicionales para «detener y neutralizar» a los presuntos implicados.

Asimismo, y coincidiendo con el anuncio de nuevas medidas por parte del aparato policial de Hamás, apareció este martes en Facebook un mensaje con la convocatoria de una «revolución contra la guerra», que podría tener lugar en Gaza el próximo 26 de junio.

Esta ‘revolución’, se lee en la convocatoria, surge de «la convicción de que el cambio comienza con la voluntad de los pueblos» y del «rechazo a la perpetuación de la realidad de la guerra, el hambre, el desplazamiento y las privaciones». EFE

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