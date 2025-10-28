Hamás devolverá este martes el cuerpo de otro rehén a Israel

2 minutos

Jerusalén, 28 oct (EFE).- Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, anunciaron este martes que devolverán a Israel a las 20.00 hora local (17.00 GMT) el cadáver de otro rehén retenido en la Franja de Gaza, con mediación de la Cruz Roja.

«Las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de uno de los prisioneros que fue encontrado hace poco en uno de los túneles de la Franja de Gaza», recoge la milicia en un comunicado.

Hoy por la mañana, después de 13 días de búsqueda, equipos de rescate hallaron los restos mortales que, presuntamente, se corresponden con los del rehén Amiram Cooper en un túnel en la ciudad de Jan Yunis (sur de Gaza), informó a EFE un periodista gazatí.

EFE atestiguó ayer lunes las búsquedas del túnel en la ciudad sureña, haciendo uso de excavadoras.

En el caso de Cooper, el periódico israelí Yedioth Ahronoth recogía el pasado 17 de octubre, cuando trascendieron las labores de búsqueda, que el cautivo pudo haber fallecido tras el colapso del túnel en un bombardeo, pero otros medios locales aseguran que habría sido asesinado durante su cautiverio.

Sin embargo, Al Qasam no ha detallado ni el lugar ni la identidad del presunto rehén, que será identificado en el instituto forense Abu Kabir de Yaffa, en el sur de Tel Aviv.

Anoche, Hamás entregó al Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) nuevos restos mortales, si bien las autoridades israelíes confirmaron esta mañana que se corresponden con los de un rehén cuyo cuerpo ya había sido hallado hace casi dos años y devuelto a Israel.

Por ello, en Gaza hay aún 13 cadáveres de secuestrados. Hamás asegura estar tratando de hallarlos, mientras denuncia que el Ejército israelí impide su labor y la entrada de maquinaria pesada para descombrar.

Israel, por su parte, acusa a Hamás de estar retrasando la entrega de los cuerpos e incumpliendo así el acuerdo de alto el fuego. EFE

pbj/pms/rf