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Hamás dice estar esperando respuesta «clara y oficial» de la Junta de Paz sobre el acuerdo

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Redacción Internacional, 3 ago (EFE).- El grupo palestino Hamás aseguró este lunes estar esperando información «clara y oficial» de la Junta de Paz y de los países mediadores sobre el acuerdo de desarme, además de reiterar su compromiso con los puntos que ya habían sido consensuados en el pacto de cese el fuego.

La Junta de Paz, organización internacional impulsada por Donald Trump para la reconstrucción de Gaza, anunció en esta misma jornada que la «retirada total» del Ejército israelí «más allá de la línea amarilla» en la Franja se producirá cuando el grupo islamista palestino Hamás se desarme por completo. EFE

int-mrs/jrh

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