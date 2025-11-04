Hamás dice haber encontrado el cuerpo de otro rehén en la ciudad de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 4 nov (EFE).- Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado del grupo islamista palestino Hamás, anunciaron este martes haber encontrado el cuerpo de otro rehén tras realizar excavaciones en el barrio de Shujaiya, en la ciudad de Gaza, que está dentro de la «línea amarilla», el punto al que se han replegado las tropas israelíes.

Según el comunicado de Hamás, el cuerpo es de un soldado israelí y aseguraron que «están realizando los trámites para entregarlo a las autoridades israelíes», sin especificar cuándo.

«Cabe destacar que el ingreso de equipo de ingeniería y el acompañamiento del personal de las Brigadas Al Qasam por parte de la Cruz Roja durante la búsqueda de cuerpos dentro de la ‘línea amarilla’ contribuyeron significativamente a la rápida recuperación de los cuerpos y permitieron el hallazgo de muchos más», agrega el comunicado.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el grupo palestino ha expresado tener dificultades para localizar los cuerpos de los rehenes que permanecen en Gaza por las toneladas de escombros y por no tener siempre acceso a maquinaria pesada.

En las últimas semanas, los islamistas pidieron al Gobierno israelí tener acceso a partes de la «línea amarilla», esa frontera imaginaria marcada por el Ejército dentro de Gaza, donde sospechaban que podrían estar algunos de los cuerpos de los rehenes enterrados.

Israel, sin embargo, ha acusado a Hamás de retrasar a propósito la entrega de estos cuerpos para evitar abordar su desarme, cuestión que deben discutir junto a los mediadores cuando se retomen las negociaciones para la segunda fase del acuerdo.

En Gaza todavía permanecen ocho cuerpos de rehenes, todos ellos hombres según publicó la prensa israelí esta misma semana. EFE

