The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Hamás dice no tener relación con los 3 detenidos en Alemania bajo sospecha de terrorismo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 1 oct (EFE).- El grupo islamista Hamás negó este miércoles tener relación alguna con las tres personas detenidas en Alemania como presuntos miembros de la organización, bajo sospecha de planear atentados contra objetivos judíos e israelíes en el país germano.

«Las acusaciones de sospecha sobre la relación de los detenidos con el movimiento Hamás carecen de fundamento y buscan dañar a Hamás, y confundir la simpatía del pueblo alemán hacia nuestro pueblo palestino», indica en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

Hamás añade que «su política ha sido y sigue siendo limitar su lucha contra la ocupación sionista únicamente en Palestina».

Los detenidos, según un comunicado de la Fiscalía germana, son un alemán de 36 años de origen libanés, otro alemán de 44 años nacido en Siria y un hombre de 43 años nacido en Líbano cuya nacionalidad no ha podido aclararse.

Los sospechosos, indicó la Fiscalía, habían recibido de Hamás el encargo de conseguir armas y munición en Alemania para perpetrar atentados contra objetivos judíos e israelíes.

La Fiscalía alemana les imputa delitos como pertenencia a banda armada y preparación de actos terroristas. EFE

mt/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR