Hamás dice que el ataque con 5 muertos en Jerusalén es una respuesta al genocidio en Gaza

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El grupo islamista Hamás conmemoró este lunes el tiroteo perpetrado contra una parada de autobús por dos «luchadores de resistencia» en Jerusalén, en el que murieron cinco personas cerca del asentamiento de Ramot Alon, y ha dicho que constituye una «respuesta natural» al genocidio que Israel perpetra en Gaza.

«Esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que libra contra nuestro pueblo. Es un mensaje claro de que sus planes de ocupar y destruir la ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa no quedarán impunes», dijo Hamás en un comunicado oficial.

Según el grupo islamista, esta operación «en el corazón de Jerusalén», atenta contra la seguridad de la región y confirma «la determinación» de continuar la resistencia y hacer frente a las políticas israelíes coloniales.

Además, Hamás hizo un llamado a «intensificar la confrontación» contra las tropas israelíes y sus colonos en Cisjordania, territorio que Israel ocupa desde 1967 y donde ha instaurando cientos de puestos de control militares y un sistema de permisos que impide el libre movimiento de más de dos millones de palestinos.

Este lunes, cinco personas murieron y otras doce resultaron heridas, varias de gravedad, en un ataque a tiros, según informó el servicio de emergencias israelí. Los dos supuestos agresores fueron abatidos por civiles armados y un soldado, de acuerdo con un comunicado de la Policía. EFE

