Hamás dice que el tiroteo contra tropas en Gaza es un «pretexto» de Israel para bombardear

2 minutos

Jerusalén, 4 feb (EFE).- El grupo islamista Hamás aseguró este miércoles que Israel ha utilizado un «pretexto endeble» para bombardear la Franja de Gaza, matando a 21 personas, como represalia por un tiroteo de las milicias locales en el que un soldado resultó herido.

«Aseveramos que las afirmaciones de la ocupación (israelí) sobre un tiroteo contra uno de sus soldados no son más que un pretexto endeble para justificar la continuación de los asesinatos y la agresión contra nuestro pueblo», denunció el grupo en el comunicado, sin aludir a si dicho enfrentamiento tuvo lugar o no.

Los islamistas reiteraron que la nueva ola de ataques contra Gaza, a pesar del alto el fuego vigente, muestra «las intenciones premeditadas» del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, «de obstruir la implementación de la segunda fase» del acuerdo.

«La continua agresión de la ocupación, a pesar de la transición a la segunda fase y la apertura del cruce de Rafah, constituye un sabotaje deliberado a los esfuerzos por consolidar el alto el fuego», añaden.

Hamás condenó así la serie de bombardeos aéreos, ataques de artillería y disparos desde tierra y mar contra Gaza perpetrados desde la noche del martes, los cuales se han cobrado la vida de al menos 21 personas, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

Entre los muertos hay al menos seis niños, además de un paramédico de la Media Luna Roja que estaba atendiendo a heridos de un bombardeo aéreo en Jan Yunis y varias mujeres.

Un oficial militar israelí aseguró a EFE que los ataques constituyen una «respuesta» al fuego de las milicias locales contra sus soldados, en el que uno de ellos resultó herido grave.

Con estos ataques, los muertos por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego ascendieron este miércoles a 556 y ya superan los 71.800 desde que Israel lanzó su ofensiva contra Gaza -considerada por diferentes relatores internacionales y expertos como un «genocidio»- en represalia a los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023. EFE

