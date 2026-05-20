Hamás dice que el vídeo de los activistas humillados expresa el «sadismo» de Israel

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Jerusalén, 20 may (EFE).- El grupo islamista Hamás condenó el vídeo publicado este miércoles por el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, en el que aparecen humillados los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, afirmando que refleja el «sadismo» y la «decadencia moral» de los mandatarios israelíes.

En un comunicado, Hamás afirma que con el vídeo se intenta «quebrar la voluntad de los activistas y disuadirlos de su noble y humanitaria labor» para romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

En las imágenes, publicadas por Ben Gvir en redes, se ve a los activistas en un buque militar maniatados y hacinados, de rodillas con la cabeza contra el suelo, mientras se reproduce el himno de Israel.

También se observa a Ben Gvir recibirlos ya en tierra con un «bienvenidos a Israel» mientras ondea una bandera israelí, y afirmando «así es como debe ser» mientras observa cómo los conducen con la cabeza gacha.

En otra imagen del vídeo, se escucha la voz de hombre que dice «el objetivo aquí es asegurar que no hay personas en el proceso» mientra policías hacen caminar a los detenidos agachados, agarrándolos por la cabeza y con las manos maniatadas en la espalda.

En el comunicado, Hamás responsabilidad a Israel de la seguridad de los activistas y exige su «liberación inmediata», y pide a la comunidad internacional que presenten denuncias ante la Corte Penal Internacional para que los líderes israelíes rindan cuentas de unos actos que califica de «crímenes de guerra y lesa humanidad».

«Destacamos la importancia del papel humanitario de los pueblos libres del mundo para romper el bloqueo a Gaza y denunciar la brutalidad y la criminalidad de la ocupación (israelí)», afirma Hamás

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, calificó de «vergonzosa exhibición» el vídeo de su compañero de gabinete Ben Gvir, quien le respondió afirmando que los activistas son «partidarios del terrorismo» y no les dará «la otra mejilla».

Desde su llegada al gobierno, Ben Gvir ha promovido la escasez de alimento, higiene y el maltrato entre los palestinos en centros de detención o prisiones israelíes, además de la pena de muerte para los condenados por asesinato como acto de terrorismo, que fue aprobada por el Parlamento. EFE

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