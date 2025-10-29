Hamás dice que Israel busca expulsar a palestinos de Jerusalén tras ordenes de demolición

2 minutos

Jerusalén, 29 oct (EFE).- Hamás denunció este miércoles que Israel busca expulsar a más población palestina de Jerusalén Este, territorio ocupado militarmente y anexionado ilegalmente, tras la emisión de nuevas órdenes de demolición y la prohibición de construir viviendas en dos barrios palestinos de la ciudad.

«La emisión por parte de las autoridades de ocupación de órdenes de demolición y paralización de la construcción contra casi 30 viviendas en las localidades de Isawiya y Al Zaim, en Jerusalén Este, constituye un nuevo crimen sionista y una política fascista destinada a expulsar a la población palestina de Jerusalén», denunció el grupo en un comunicado.

El lunes, las autoridades israelíes entregaron unas 15 notificaciones de demolición contra viviendas en Isawiya, bajo el pretexto de haber sido construidas ilegalmente, según detalló hoy la agencia oficial palestina de noticias, Wafa.

Asimismo, entregaron otras 15 notificaciones prohibiendo la construcción de estructuras en la comunidad beduina de Al Saidi, en la localidad de Al Zaim, al este de la ciudad.

Mientras Israel expande en Cisjordania y Jerusalén Este la presencia de asentamientos, ilegales según el derecho internacional, merma el número de permisos de construcción que concede a los palestinos en Jerusalén Este.

Según datos de la ONG israelí Ir Amim, las demoliciones por parte de las autoridades israelíes en Jerusalén Este alcanzaron un récord este mayo, con 33 edificios demolidos. Solo en 2024, en otro auge, más de 180 familias palestinas fueron desplazadas. EFE

pms/mt/lar