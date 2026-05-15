Hamás dice que Israel impulsa hoy desplazamientos en Gaza y Cisjordania igual que en Nakba

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Jerusalén, 15 may (EFE).- El grupo islamista Hamás emitió un comunicado este viernes en memoria del 78 aniversario de la Nakba, el desplazamiento masivo de la población palestina en 1948 ante el avance de Israel, y afirmó que el Gobierno israelí impulsa hoy desplazamientos en Gaza y Cisjordania al igual que entonces.

«El crimen de desplazar a nuestra gente de su tierra hace 78 años, bajo el peso de las masacres y el terrorismo sistemático, es un crimen horrible y sin precedentes en la historia moderna, y una flagrante violación de todos los valores, leyes, convenciones y normas», recoge el comunicado de Hamás.

«Esta es la misma política que el Gobierno de ocupación fascista sigue perpetrando e implementando hoy en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén ocupada», continúa.

En este sentido, el grupo islamista defendió que la «resistencia en todas sus formas» es un derecho natural y legítimo de la población palestina, en un momento en el que el desarme de las milicias gazatíes es una condición indispensable para Israel para permitir que el alto el fuego en Gaza avance.

Hamás reivindicó el derecho al retorno -reconocido por la ONU- de los millones de refugiados palestinos (tanto supervivientes de la Nakba como sus descendientes) que hay dispersos entre los actuales territorios palestinos, países árabes u otros Estados.

También llamó a la comunidad internacional y específicamente a los países árabes e islámicos a apoyar la causa palestina.

«Por el 78 aniversario de la Nakba: la ocupación no tiene legitimidad o soberanía sobre la tierra de Palestina, no importa cuánto dure o cuan grandes sean los sacrificios», reza el texto.

Este viernes, 15 de mayo, se conmemora el 78 aniversario de la Nakba. Entre 1947 y 1949, en el marco de la creación del Estado de Israel y la guerra árabe-israelí de 1948, más de 750.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares en lo que hoy es considerado territorio israelí. EFE

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