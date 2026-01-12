Hamás dice que su gobierno está «plenamente preparado» para entregar el control en Gaza

Gaza, 12 ene (EFE).- El grupo islamista Hamás afirmó este lunes que los organismos gubernamentales bajo su mando en la Franja de Gaza están «plenamente preparados» para entregar el control a un comité palestino independiente que gobierne este territorio, tal y como recoge el plan de alto el fuego auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En un videomensaje enviado a EFE, Hazem Qasim, portavoz de Hamás en Gaza, afirmó que el grupo ha tomado una decisión «clara y definitiva» para que las instituciones gubernamentales de la Franja pasen el control a dicho comité, que debería formarse en la segunda fase de la tregua, actualmente en etapa de negociación.

«Esta decisión de entregar el control en la Franja de Gaza forma parte de nuestra implementación del acuerdo de alto el fuego y prioriza el interés nacional supremo», afirma Qasim en el vídeo.

En ese acuerdo, se establece que Gaza será gobernada de forma transitoria por un «comité palestino tecnocrático y apolítico» integrado por palestinos y expertos internacionales bajo la supervisión de una Junta de Paz, presidida por Trump y otros miembros.

Para el portavoz, Israel «no quiere pasar a la segunda fase debido a sus cálculos internos relacionados con la coalición gubernamental y las luchas de poder internas» dentro del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu.

Por ello, responsabiliza a Israel de que la vía para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza no avance, a pesar de que, añade, «Hamás ha cumplido con todas sus obligaciones respecto a la primera fase».

«Es evidente que los cálculos de Netanyahu son internos y están relacionados con sus perspectivas electorales», asegura Qasim, que acusa a Israel de estar cometiendo «violaciones importantes» del alto el fuego y «planeando regresar a la guerra».

El alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre entre Hamás e Israel se encuentra aún en su primera fase, que comprende la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos en Gaza, a falta de que se entregue el cuerpo del último de estos cautivos.

Hamás ha denunciado la dificultad de hallar los restos del cautivo alegando las montañas de escombros que asolan la Franja y la escasez de maquinaria para ello.

El Gobierno de Netanyahu dijo que no pasará a la segunda fase del plan, en la que se prevé la formación de un gobierno de transición sin Hamás y el desarme de este grupo islamista, si no se entrega el cuerpo de este último rehén.

Según el diario israelí Times Of Israel, Estados Unidos ha mantenido conversaciones con Egipto, Catar y Turquía como mediadores, quienes han confirmado a Washington que Hamás aceptará un plan de desarme gradual que comenzaría con la entrega de su armamento pesado. EFE

