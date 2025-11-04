Hamás entrega a la Cruz Roja el ataúd con el cuerpo de otro supuesto rehén

1 minuto

Jerusalén, 4 nov (EFE).- La organización islamista Hamás entregó este martes al Comité de la Cruz Roja el ataúd con el cuerpo de un supuesto rehén como parte del acuerdo del alto el fuego, informó el Ejército de Israel en un comunicado.

«Según información proporcionada por la Cruz Roja, el ataúd de un rehén fallecido ha sido transferido a su custodia y está en camino de hacerlo llegar a las tropas del Ejército en la Franja de Gaza», recoge el comunicado castrense.

Los islamistas ya habían anunciado previamente que iban a entregar este cuerpo hallado durante este martes en la ciudad de Gaza en excavaciones. EFE

ngg/av