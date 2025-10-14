The Swiss voice in the world since 1935
Hamás entrega a la Cruz Roja otros cuatro cuerpos de rehenes en Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 14 oct (EFE).- El grupo islamista Hamás entregó este martes noche a la Cruz Roja otros cuatro cuerpos de supuestos rehenes dentro de la Franja de Gaza, que serán conducidos a manos del Ejército israelí para que los lleve a su vez territorio de Israel, según informó el Ejército en un comunicado,

Si se confirman sus identidades, ya serían ocho los restos mortales de rehenes entregados por Hamás a Israel, y quedarían 20 aún en la Franja. EFE

mt/av

