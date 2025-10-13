The Swiss voice in the world since 1935
Hamás entrega en Gaza a los siete primeros rehenes vivos liberados, según prensa israelí

Jerusalén, 13 oct (EFE).- Hamás entregó a la Cruz Roja dentro de Gaza a los siete primeros rehenes vivos liberados en el marco del alto el fuego acordado con Israel, informaron los medios israelíes.

Se trata, según indica el canal israelí N12 o el periódico Haarez, que citan fuentes de Cruz Roja, de los rehenes Matan Angrist, Gali y Ziv Berman, Alon Ahel, Eitan Mor, Guy Gilboa Dalal y Omri Miren.EFE

