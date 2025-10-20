Hamás entregará a la Cruz Roja el cadáver de otro rehén en la tarde de este lunes

Jerusalén, 20 oct (EFE).- Las Brigadas Al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, anunciaron este lunes que entregarán a las 20.00 hora local (17.00 GMT) el cadáver de un rehén a la Cruz Roja, según un comunicado de la organización.

«Como parte del Acuerdo Tormenta de Al Aqsa para el intercambio de prisioneros, las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de uno de los prisioneros de la ocupación que fue exhumado ayer en la Franja de Gaza a las 8 PM hora de Gaza», recoge el comunicado.EFE

