Hamás entregará a la Cruz Roja los cuerpos de dos presuntos rehenes en Gaza esta tarde

Jerusalén, 30 oct (EFE).- Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, entregarán los cadáveres de dos presuntos rehenes en Gaza a las 16.00 hora local (13.00 GMT) de este jueves a la Cruz Roja, que a su vez los dará al Ejército israelí.

«Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros #TormentaDeAlAqsa, las Brigadas Al Qasam entregarán los cuerpos de dos prisioneros israelíes a las 4 p.m. hora de Gaza», recoge el comunicado difundido por la milicia palestina.EFE

