Hamás entregará el cadáver de otro rehén a la Cruz Roja este jueves

1 minuto

Jerusalén, 12 nov (EFE).- Hamás afirmó que las milicias gazatíes entregarán este jueves a las 20.00 hora local (18.00 GMT) el cadáver de otro rehén en la Franja a la Cruz Roja, anunció en un comunicado.

«Las Brigadas Al Quds y las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de un prisionero israelí hallado hoy en la zona de Mouraj, Jan Yunis (sur de Gaza), a las 20:00 (hora de Gaza)», recoge el comunicado de la organización islamista. EFE

ybp/lab