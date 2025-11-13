Hamás entregará el cadáver de otro rehén a la Cruz Roja este jueves

1 minuto

Jerusalén, 13 nov (EFE).- Hamás afirmó que las milicias gazatíes entregarán este jueves a las 20.00 hora local (18.00 GMT) el cadáver de otro rehén en la Franja a la Cruz Roja, anunció en un comunicado.

«Las Brigadas Al Quds y las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de un prisionero israelí hallado hoy en la zona de Mouraj, Jan Yunis (sur de Gaza), a las 20:00 (hora de Gaza)», recoge el comunicado de la organización islamista.

Hamás detalló que en la entrega participarán las Brigadas Al Quds, el brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, que también ha tenido durante estos dos años a varios rehenes (tanto vivos como muertos) en su poder.

El comunicado no especifica la identidad del cadáver que devolverán este viernes, la cual se conocerá una vez lo identifique el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir (en el sur de Tel Aviv) al que será llevado una vez salga de Gaza.

Las milicias devolverán el cuerpo a la Cruz Roja, que a su vez lo entregará al Ejército israelí para sacarlo de la Franja y llevarlo al instituto forense.

En ocasiones, los cuerpos entregados por las milicias gazatíes no se correspondían con ningún cautivo en el enclave.

En el enclave quedan aún cuatro cuerpos de rehenes (tres de confirmarse que el entregado se corresponde con un cautivo) secuestrados durante el ataque de las milicias en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. EFE

ybp/rf