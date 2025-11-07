Hamás entregará el cadáver de otro rehén a la Cruz Roja este viernes

1 minuto

Jerusalén, 7 nov (EFE).- El grupo islamista Hamás afirmó que las milicias gazatíes entregarán este viernes a las 21.00 hora local (19.00 GMT) el cadáver de otro rehén en la Franja a la Cruz Roja, anunció en un comunicado.

«Las Brigadas Al Quds y las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de un prisionero israelí encontrado hoy en Jan Yunis (sur de Gaza) a las 9 p.m. hora de Gaza», recoge el comunicado de la organización islamista.EFE

pbj/rf