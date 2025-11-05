Hamás entregará esta noche el cuerpo de un supuesto rehén hallado hoy en ciudad de Gaza

1 minuto

Jerusalén, 5 nov (EFE).- Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás, anunciaron este miércoles, tras hallar un nuevo cuerpo de un supuesto rehén en ciudad de Gaza, que lo entregarán a las 21.00 horas local (18.00 GMT) a Israel como parte del acuerdo de alto el fuego.

Según dijo Hamás en un comunicado oficial, el cuerpo fue encontrado durante las excavaciones realizadas en el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, punto que ahora forma parte de la conocida como «línea amarilla», la zona a la que se han replegado las tropas israelíes en esta primera fase de tregua. EFE

