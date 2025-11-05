Hamás entregará esta noche el cuerpo de un supuesto rehén hallado hoy en ciudad de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 5 nov (EFE).- Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás, anunciaron este miércoles, tras hallar un nuevo cuerpo de un supuesto rehén en ciudad de Gaza, que lo entregarán a las 21.00 horas local (18.00 GMT) a Israel como parte del acuerdo de alto el fuego.

Según dijo Hamás en un comunicado oficial, el cuerpo fue encontrado durante las excavaciones realizadas en el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, punto que ahora forma parte de la conocida como «línea amarilla», la zona a la que se han replegado las tropas israelíes en esta primera fase de tregua.

Este anuncio llega tras la entrega anoche del cuerpo de otro secuestrado, quien fue identificado como el israelí-estadounidense Itay Chen.

La entrega se producirá siguiendo el mismo protocolo aplicado hasta ahora. Primero, los islamistas harán llegar el ataúd al Comité de la Cruz Roja, que posteriormente lo entregará al Ejército israelí.

Un vez en territorio israelí, se le practicará una autopsia en el Centro Nacional Forense de Israel para comprobar si se corresponde con alguno de los siete cuerpos que permanecen todavía en Gaza.

En Gaza ahora permanecen siete cuerpos de rehenes, todos ellos hombres: cinco ciudadanos israelíes, un estudiante de Tanzania y un agricultor tailandés secuestrado cerca del kibutz Beeri.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el grupo palestino ha expresado tener dificultades para localizar los cuerpos de los rehenes que permanecen en Gaza por las toneladas de escombros y por no tener siempre acceso a maquinaria pesada.

Israel, sin embargo, ha acusado a los islamistas de retrasar a propósito la entrega de estos cuerpos para evitar abordar su desarme, cuestión que deben discutir junto a los mediadores cuando se retomen las negociaciones para la segunda fase del acuerdo. EFE

