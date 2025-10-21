Hamás entregará esta noche los cuerpos de otros dos rehenes a Israel

1 minuto

Jerusalén, 21 oct (EFE).- Las Brigadas de Al Qasam -brazo armado de Hamás- entregarán a las 21.00 hora local (18.00 GMT) de esta noche a Israel, a través del Comité de la Cruz Roja, los cuerpos de otros dos rehenes como parte del acuerdo del alto el fuego, según informaron en un comunicado.

En Gaza siguen quedando los cuerpos de 15 cautivos secuestrados por las milicias palestinas durante su atentando del 7 de octubre de 2023. EFE

ngg/vh