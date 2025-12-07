Hamás entregará esta tarde a Israel el último cuerpo del rehén que quedaba en Gaza

Jerusalén, 7 dic (EFE).- La organización islamista Hamás anunció este domingo que a las 17 horas de esta tarde (12 GMT) entregará a Israel, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, el último cuerpo de un rehén que quedaba en Gaza, como parte del acuerdo de alto el fuego.

En su comunicado, el grupo palestino dijo que los restos del último cautivo -el del soldado israelí Ran Gvili- fueron hallados hoy en el norte de la Franja. EFE

ngg/psh