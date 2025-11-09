Hamás entregará este domingo el cuerpo del rehén Hadar Goldin, retenido en Gaza desde 2014

Jerusalén, 9 nov (EFE).- Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, entregarán este domingo a las 14.00 hora local (12.00 GMT) el cuerpo del soldado israelí Hadar Goldin, que retiene desde 2014 y es el único cautivo restante en la Franja que no fue capturado el 7 de octubre de 2023.

En un comunicado enviado a través de sus canales, Al Qasam indica que el cuerpo fue encontrado este sábado en un túnel en el campamento Yebna en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

Su identidad no se confirmará hasta que sea analizado por el instituto forense israelí, lo que ocurrirá una vez Hamás entregue el cuerpo a la Cruz Roja y, esta, al Ejército israelí, que lo sacará de Gaza.

Tras conocerse la posibilidad de que el cuerpo de Goldin hubiera sido recuperado, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, acudió anoche a casa de su familia, confirmó el Ejército israelí.

Hamás ha denunciado en varias ocasiones desde que entró en vigor el alto el fuego que las fuerzas armadas israelíes no le habían permitido acceder a Rafah, donde creían que estaba el cadáver del soldado.

En Rafah hay además más de un centenar de milicianos de Hamás, atrapados desde que Israel tomó control de la ciudad.

La Casa Blanca dijo al grupo islamista que «devolver el cuerpo de Goldin podría ayudar a permitir la salida de 100-150 milicianos de Hamás» que se encuentran allí, según el diario israelí Haaretz.

Hadar Goldin tenía 23 años en el momento de su muerte, en agosto de 2014.

El 1 de agosto de ese año, Hadar Goldin murió en una emboscada junto a otros dos soldados y su cuerpo llevado a un túnel en Gaza. Incluyendo el de Goldin, cinco cuerpos de rehenes siguen en Gaza. EFE

