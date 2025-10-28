Hamás entregará los restos de otro rehén a Israel

Hamás anunció que entregará el cuerpo de otro rehén a Israel este martes, mientras el grupo islamista palestino enfrenta acusaciones de haber violado el acuerdo de alto el fuego en Gaza.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedine al Qasam, indicó que entregará a las 18H00 GMT un nuevo cuerpo «hallado recientemente en un túnel de la Franja de Gaza».

El anuncio del grupo se produce después de que Israel lo acusara de violar el acuerdo de alto el fuego por entregar el lunes los restos de un rehén cuyo cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército israelí.

El lunes, el ejército israelí anunció que la Cruz Roja había recibido los restos de un rehén retenido en Gaza, tras el anuncio del ala militar de Hamás sobre la devolución del decimosexto cuerpo de un cautivo secuestrado en los ataques del el 7 de octubre de 2023.

Pero tras los análisis de identificación, se informó que los restos no pertenecían a ninguno de los 13 rehenes cuyos cuerpos Hamás aún debe devolver a Israel como estipula el acuerdo de tregua.

Los restos «pertenecían al rehén Ofir Tzarfati», precisó un comunicado, en el que se indicó que una parte de su cuerpo ya había sido recuperada «durante una operación militar hace unos dos años».

Tzarfati, de 27 años, fue secuestrado en el festival de música Nova, durante el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel que desencadenó la guerra en Gaza.

«Se trata de una violación flagrante del acuerdo de tregua», denunció la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, refiriéndose al pacto negociado bajo el auspicio del presidente estadounidense Donald Trump, y anunció una reunión de seguridad para discutir «las medidas que Israel adoptará en respuesta a estas violaciones».

Según el acuerdo, Hamás debía entregar el 13 de octubre los cuerpos de los 28 cautivos que aún tenía en su poder, pero solo devolvió 15.

Antes del anuncio israelí, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, dijo a la AFP que su movimiento estaba «decidido a entregar los cuerpos tan pronto como sean localizados», y añadió que en un territorio devastado por dos años de combates recuperarlos es «complejo y difícil».

El Foro de Familias, principal asociación israelí que milita por el retorno de los rehenes, instó al gobierno a «actuar con firmeza» frente a Hamás por sus «violaciones» del acuerdo de tregua.

Según el Foro, parte de los restos de Tzarfati fueron repatriados a finales de 2023 y otros en marzo de 2024, antes de ser enterrados en Israel.

«Es la tercera vez que tenemos que abrir la tumba de Ofir y volver a enterrarlo», lamentaron sus familiares.

