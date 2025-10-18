Hamás entregará otros dos cadáveres de secuestrados esta noche

Jerusalén, 18 oct (EFE).- El grupo islamista Hamás anunció que entregará a la Cruz Roja los cadáveres de otros dos rehenes en Gaza, cuyos cuerpos fueron exhumados este sábado, a las 22.00 hora local (19.00 GMT), según un comunicado difundido en su canal de Telegram.

«Las Brigadas Al Qasam (el brazo armado de Hamás) entregarán los cuerpos de dos prisioneros israelíes, recuperados hoy en la Franja de Gaza, a las 10.00 PM», recoge el comunicado. EFE

