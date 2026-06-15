Hamás espera que el acuerdo entre EE.UU. e Irán contribuya al cese de los ataques en Gaza

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Jerusalén, 15 jun (EFE).- El grupo islamista Hamás acogió este lunes con «beneplácito» el memorando de entendimiento que se espera sea firmado el viernes entre EE.UU. e Irán, y anheló que ayude a poner fin a los ataques israelíes que continúan a diario contra la Franja de Gaza.

«Esperamos que este acuerdo sirva como un paso para contribuir a la estabilidad regional y tenga un impacto positivo en diversos asuntos regionales, principalmente en el cese inmediato de la agresión sionista contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y en el fin de los repetidos ataques y violaciones contra el Líbano», dijo el grupo en un comunicado.

Hamás añadió que la seguridad y la estabilidad en la región no se lograrán mientras Israel «continúe su guerra de genocidio, hambruna y desplazamiento forzado» del pueblo palestino, sin abordar lo que describió como las «verdaderas raíces del conflicto», enumerando la ocupación y la negación de los derechos legítimos de los palestinos.

El acuerdo para el fin de hostilidades, que se firmará el viernes en Suiza después de que se rubricara «virtualmente» el domingo, según el vicepresidente estadounidense, JD Vance, es el comienzo de una negociación nuclear que se prevé larga.

Según la versión iraní, Estados Unidos liberará 12.000 millones de dólares bloqueados en bancos extranjeros y permitirá al país vender su petróleo sin limitaciones -algo no corroborado por Washington-.

El texto del acuerdo para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer en las próximas 24 o 48 horas, según un alto funcionario de la Administración de Donald Trump. EFE

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