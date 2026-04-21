Hamás exige garantías y calendario para segunda ronda de diálogo sobre la tregua en Gaza

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El Cairo, 21 abr (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás exige «garantías» y «calendario claro» para que Israel cumpla con sus obligaciones en la primera fase del acuerdo de tregua sobre Gaza, firmado en octubre pasado con mediación de Estados Unidos, en pro de iniciar la negociación con Israel sobre la segunda etapa, informó este martes a EFE una fuente egipcia.

El informador, que pidió permanecer en el anonimato, indicó que la delegación del grupo, que aún sigue en El Cairo, pidió «garantías reales y claras en el contexto de un calendario para el cumplimiento por Israel de sus obligaciones en la primera y segunda fase en caso de que se llegue a un acuerdo en las negociaciones que se llevarán a cabo».

Detalló que la organización también «quiere que las conversaciones sobre la segunda fase sean rápidas y se desarrollen en paralelo con la implementación (por Israel) de la primera».

Además, el grupo islamista exigió que EE.UU. y la Junta de Paz, creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para supervisar la reconstrucción y la gestión de la Franja de Gaza, «presionen a Israel para asegurar que cumplirá con sus obligaciones», recalcó.

Por su parte, una fuente palestina cercana a las reuniones de El Cairo afirmó a EFE que los contactos de Hamás con los mediadores y con otras facciones palestinas «continúan a todos los niveles», y confió en que «todos esperan un avance pronto que pueda conducir a un acuerdo» sobre el inicio del diálogo sobre la segunda etapa del acuerdo de tregua.

Una delegación de Hamás, compuesta por su principal negociador, Jalil al Haya, y dos miembros de su buró político, Zaher Jabarin y Ghazi Hamad, volvió este lunes a la capital egipcia para retomar las reuniones que había mantenido el pasado día 11 con los mediadores -Egipto, Catar y EE.UU.-, en las que participó el representante para Gaza de la Junta de Paz, Nikolay Mladenov.

El grupo islamista confirmó este martes en un comunicado en sus cuentas en las redes que en las reuniones de El Cairo tanto Hamás como otras facciones palestinas «han abordado las propuestas presentadas con gran responsabilidad y actitud positiva para alcanzar un acuerdo aceptable».

Afirmó asimismo que Hamás «está dispuesto a continuar las negociaciones con los mediadores para superar todos los obstáculos y presentará su respuesta a las propuestas presentadas una vez concluidas las consultas con la dirección del movimiento y las facciones palestinas», sin dar a conocer detalles sobre esas propuestas.

Israel y Hamás firmaron en octubre de 2025 la primera fase del acuerdo de paz para Gaza impulsado por Trump, que contemplaba el cese de la ofensiva israelí, la liberación de rehenes israelíes en manos del grupo islamista y el repliegue de tropas.

La segunda fase recoge la retirada total de las fuerzas de Israel, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición. EFE

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