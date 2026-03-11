Hamás felicita a Irán por la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo

2 minutos

Jerusalén, 11 mar (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás felicitó este miércoles al régimen iraní por la elección de Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá Ali Jameneí asesinado el pasado 28 de febrero por Israel, como nuevo líder supremo.

«Le deseamos éxito en el cumplimiento de las esperanzas del pueblo iraní de romper la agresión israelí-estadounidense y evitar que las fuerzas arrogantes impongan su voluntad a Irán», dijo el portavoz de Hamás en Gaza, Hazem Qassem, en un comunicado.

El mensaje por parte de Hamás, movimiento afín a Irán y miembro del conocido como ‘Eje de la Resistencia’ junto a otros actores como la milicia chií libanesa Hizbulá o los hutíes del Yemen, llega tres días después del nombramiento de Mojtaba Jameneí.

Sin embargo, hasta el momento el nuevo líder iraní, que ya mantenía un perfil muy bajo antes de ser elegido, aún no ha aparecido en público ni se ha referido a la nación, lo que ha provocado rumores sobre su estado de salud.

El asesor e hijo del presidente de Irán, Yusef Pezeshkian, desmintió este miércoles las especulaciones acerca de que hubiera resultado herido en el ataque que mató a su padre, y afirmó que «se encuentra bien».

Los rumores sobre el estado de Mojtaba Jameneí surgieron después de que la televisión estatal iraní utilizara el término ‘janbaz’, que se refiere a los heridos en combate, tras su elección como líder supremo, sin ofrecer detalles al respecto.

El diario estadounidense The New York Times había reportado poco antes que tres funcionarios iraníes habían señalado que figuras de mayor rango del Gobierno les informaron de que Mojtaba había sido herido en las piernas, pero que se encontraba consciente y refugiado en un lugar extremadamente seguro, con comunicaciones limitadas.

El religioso de 56 años es una figura de la que se sabe muy poco, la mayoría de los iraníes nunca han escuchado su voz y se le ve en público solo dos veces al año, en el aniversario de la Revolución y el Día de Quds (Jerusalén).

Lo que sí se sabe es que no gusta al presidente estadounidense, Donald Trump, quien le calificó hace días de «peso ligero» y afirmó que «no durará mucho» en el cargo. EFE

