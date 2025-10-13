Hamás hace a los rehenes aún cautivos llamar a sus familias por videollamada desde Gaza

Jerusalén, 13 oct (EFE).- El grupo islamista Hamás hizo a algunos de los rehenes aún cautivos en la Franja de Gaza mantener videollamadas con sus familias, en las que los milicianos armados aparecen junto a ellos y en las que piden a sus allegados que graben la conversación o hagan capturas de pantalla.

«Te quiero, te quiero. Papá, están grabando esto para las noticias, haz una captura de pantalla», dice durante una videollamada con su familia el rehén Yosef Haim Ohana que difundió la cadena 12 de la televisión israelí.

Haim aparece sonriente en las imágenes, si bien tras él permanece de pie un miliciano armado y cubierto con un pasamontañas.

Otros rehenes como Evyatar David, Elkana Bohbot o Rom Braslavsky hicieron llamadas similares con sus seres queridos, mostrándose alegres, pero acechados por los combatientes.

«Todo está bien», dice Bohbot en las imágenes difundidas por la cadena 12.

La estampa se asemeja a las ceremonias que Hamás celebraba durante el último alto el fuego. Entonces, los milicianos armados se mostraban en un escenario junto a los rehenes que iban a ser liberados, habitualmente sonrientes, como una muestra de poder y presión psicológica hacia Israel.

Israel denunció el carácter humillante de estas actuaciones, exigiendo que dejaran de celebrarse en los últimos intercambios de rehenes por prisioneros palestinos de aquella tregua, así como en los posteriores o en la puesta en libertad de los rehenes de este lunes.

Sin embargo, en el caso de los prisioneros palestinos que serán intercambiados por los rehenes, la prensa local ha difundido vídeos en los que aparecen de manera vejatoria (abrazados en fila, agachados y con las cabezas agachadas y con los ojos vendados).

Las milicias de Gaza ya han liberado este lunes a siete rehenes de los 20 que quedaban con vida en el enclave: Eitan Abraham Mor (25 años), Gali Berman (28), Ziv Berman (28), Omri Miran (48), Alon Ohel (24), Guy Gilboa-Dalal (24) y Matan Angrest (22).

Entre los rehenes vivos aún en Gaza se encuentran: Nimrod Cohen (20), capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza; Rom Braslavski (21) y Bar Kupershtein (23), secuestrados mientras trabajaban en el festival de música Nova, y Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Elkana Bohbot (36), Segev Kalfon (27) y Yosef Haim Ohana (24), capturados también en este festival.

También Matan Zangauker (25), raptado en su casa de Nir Oz junto a su pareja; los hermanos argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), capturado el primero junto a su novia en el kibutz Nir Oz y el segundo en su casa junto a su esposa y sus hijas gemelas; Avinatan Or (32), cuya novia fue capturada y rescatada luego en junio de 2024, y Eitan Horn (38), argentino secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor.

Una vez las milicias liberen a los trece rehenes vivos restantes, procederán a entregar los cadáveres de los fallecidos. Aunque en Gaza quedan 28 cautivos muertos, Israel asume que es posible que parte de ellos no serán entregados este lunes ya que Hamás aún no ha podido localizarlos.EFE

