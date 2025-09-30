Hamás inicia consultas sobre plan de Trump y su respuesta podría tardar días, según fuente

3 minutos

El Cairo, 30 sep (EFE).- El grupo palestino Hamás inició este martes una serie de consultas con su liderazgo político y militar sobre el plan de paz presentado ayer por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la respuesta puede tardar «varios días», informó a EFE una fuente de la formación islamista.

«Hamás comenzó este martes a estudiar el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza, tanto dentro de sus estructuras de liderazgo como con otras facciones palestinas», indicó una fuente del grupo bajo condición de anonimato, que confirmó la recepción anoche de la copia del plan.

Agregó que el movimiento inició hoy «una serie de consultas con su liderazgo político y militar, tanto en Palestina como en el extranjero, y que presentará una respuesta nacional», algo que podría tardar «varios días debido a la complejidad de la comunicación entre los miembros del liderazgo y el movimiento, especialmente tras la agresión israelí en Doha».

La fuente hace referencia al ataque del pasado 9 de septiembre contra una delegación negociadora de Hamás en la capital catarí.

El informante insistió en que la formación quiere «alcanzar un acuerdo integral para detener la guerra y la agresión, garantizar la retirada total de Israel de la Franja de Gaza, poner fin al bloqueo impuesto desde 2007 y reconstruir la Franja».

Precisamente, Trump declaró este martes que Hamás tiene «tres o cuatro días» para responder a la propuesta de plan de paz para el enclave palestino presentada el lunes por el republicano y que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En caso de no hacerlo, «será un final triste”, dijo el estadounidense a la prensa.

Hoy, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, afirmó que «aún es pronto» para que Hamás responda al plan, pero indicó que el país mediador es «optimista».

Esta noche tendrá lugar una reunión en Doha entre los negociadores de Hamás y «con la participación de una delegación de Turquía» que se encuentra ya en la capital catarí, de acuerdo con Al Ansari.

La propuesta de Trump prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva del Ejército israelí, la liberación total de los rehenes a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos y el envío de ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas.

También contempla el desarme total de Hamás, que quedaría excluido de la gobernanza de la Franja, y el establecimiento de un Gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales supervisado por la «Junta de la Paz».EFE

