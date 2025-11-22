Hamás insta a los mediadores y EE.UU. a intervenir ante la oleada de bombardeos israelíes

1 minuto

Jerusalén, 22 nov (EFE).- Hamás instó este sábado a los mediadores regionales y a Estados Unidos a intervenir ante la oleada de bombardeos israelíes a lo largo de esta tarde en la Franja de Gaza, que han matado hasta ahora a al menos 22 palestinos.

«La escalada de violaciones de la ocupación sionista en la Franja de Gaza coloca a los mediadores y a la administración estadounidense ante la responsabilidad de enfrentar sus intentos de socavar el alto el fuego en Gaza», expresa la organización islamista en un comunicado difundido en sus canales. EFE

