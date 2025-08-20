Hamás insta a una jornada de huelga global contra el genocidio de Gaza

Jerusalén, 20 ago (EFE).- El grupo islamista Hamás instó a todos los países del mundo a sumarse mañana, jueves, a una huelga global a favor de Gaza y contra «el genocidio y la hambruna sionistas», según un comunicado publicado hoy miércoles.

«Llamamos a la participación activa en la huelga global en apoyo a Gaza mañana jueves y a continuar intensificando el movimiento global contra la agresión, el genocidio y la hambruna sionistas contra nuestro pueblo, así como contra los planes del enemigo de ocupar la ciudad de Gaza», detalló el grupo.

En el texto, Hamás urge a continuar la movilización internacional hasta el domingo 24 «en todas las ciudades, plazas y capitales del mundo», y califica de un «nuevo capítulo en la guerra de exterminio» los planes del Gobierno israelí de invadir ciudad de Gaza y desplazar a un millón de gazatíes.

Israel ya ha llamado a filas a 60.000 reservistas para esta nueva invasión terrestre, confirmó hoy el Ministerio de Defensa en un comunicado, y se espera que esta cifra aumente en los próximos días.

Más de 62.000 palestinos han sido asesinados en 22 meses de ofensiva israelí en la FRanja de Gaza, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, si bien esta cifra podría ser conservadora.

Además, cerca de dos millones de palestinos se han visto forzosamente desplazados, la mayoría múltiples veces, y desde entonces la mayoría malvive en tiendas de campaña dentro de una Gaza devastada. EFE

