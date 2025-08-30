Hamás lamenta la muerte del primer ministro hutí en un ataque de Israel contra Yemen

2 minutos

Jerusalén, 30 ago (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás lamentó este sábado la muerte del primer ministro de los hutíes, Ahmed al Rahawi, en un bombardeo israelí en Saná, confirmada hoy por los insurgentes.

Los islamistas describieron el ataque como un «crimen terrible» y una «violación flagrante de la soberanía de un Estado árabe», y agradecieron a Al Rahawi y a los líderes hutíes su apoyo durante la guerra en la Franja de Gaza.

La Yihad Islámica Palestina, un grupo afín a Hamás que también participó en los ataques del 7 de octubre de 2023, lamentó también la muerte del primer ministro hutí y expresó sus condolencias al pueblo yemení.

«Este sagrado martirio reafirma la unidad de sangre entre los pueblos palestino y yemení en su confrontación con la entidad sionista criminal», dijo la Yihad en un mensaje.

Al Rahawi murió el jueves junto a varios de sus ministros en un bombardeo israelí contra Saná, la capital de Yemen, en manos de los insurgentes proiraníes desde 2015, según anunció hoy la Presidencia hutí.

El domingo pasado, Israel bombardeó también en Saná el complejo militar donde se ubica el palacio presidencial hutí, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible, que las autoridades israelíes vincularon a actividades militares del grupo.

Los rebeldes, aliados de Irán, lanzan con frecuencia misiles balísticos y drones contra Israel en apoyo a las milicias palestinas de Gaza, aunque la gran mayoría de los proyectiles son interceptados sin dejar víctimas.

Al Rahawi, primer ministro del Gobierno liderado por los hutíes en las áreas del país que controlan desde agosto de 2024, fue atacado junto con otros ministros cuando mantenían una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año, según los rebeldes.

El brazo político de los hutíes enfatizó que su Gobierno e instituciones aún son capaces de cumplir con sus deberes después de que miembros del gabinete fueran asesinados por Israel.EFE

jdg/amg