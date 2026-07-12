Hamás no ve avances significativos ante el nuevo plan de la Junta de Paz en Gaza

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El Cairo, 12 jul (EFE).- El movimiento Hamás no ve «avances significativos» en la nueva ronda de conversaciones que se han desarrollado en El Cairo para progresar en la propuesta del representante para Gaza de la Junta de Paz, Nikolay Mladenov, informaron este domingo a EFE fuentes del grupo palestino.

Las negociaciones en El Cairo «concluyeron sin avances significativos», dijo el informante, quien pidió el anonimato, y añadió que «la disputa sobre el desarme de Hamás y los salarios pendientes de sus exempleados gubernamentales siguen sin resolverse».

Igualmente, el informante señaló que la cuestión de los empleados «está más cerca de resolverse», mientras que el tema del desarme «sigue siendo el principal obstáculo, a pesar de la mayor flexibilidad mostrada por Hamás».

La exigencia del movimiento, de acuerdo con la fuente, es que «cualquier desarme sea gradual y simultáneo a una retirada israelí por fases de la Franja de Gaza».

Este nuevo fallo en los avances se produce casi dos semanas después de que Hamás presentara una respuesta con «enmiendas menores» a la propuesta presentada por Mladenov, el pasado 15 de junio, así como días después de que la administración de Gaza, que estaba hasta la semana pasada bajo un Gobierno de Hamás, quedará vacante hasta que Israel permita el acceso a la Franja del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, en inglés) previsto en el plan de tregua de Donald Trump.

Entre los detalles iniciales obtenidos por EFE, Hamás ha retirado su exigencia en la respuesta al plan de paz de «pagar todos los derechos a los empleados que trabajaron en su gobierno», rechazando así la enmienda previa de Mladenov, que estipulaba que la obligación solo se aplicaría a quienes trabajaban bajo el ‘Comité Administrativo de Gaza’ desde que asumió sus funciones, y no al período anterior.

La fuente agregó que con respecto a la octava cláusula, que se refiere al monopolio y almacén de armas, el movimiento palestino eliminó el término «infraestructura», que Mladenov había añadido en sus enmiendas y que definió en su momento como «túneles, depósitos de armas y talleres de fabricación de armas».

Las negociaciones que se celebran en El Cairo para avanzar en el alto el fuego en Gaza se están centrando en cuatro puntos «cruciales», que son el inicio «inmediato» de los trabajos del Comité Nacional, el almacenamiento de armas, asignación de nuevas tareas al Consejo de Paz y la fuerza internacional de estabilización, según fuentes egipcias familiarizadas con las negociaciones.

EE.UU. declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del acuerdo, que debía incluir la desmilitarización de Hamás, la creación de una fuerza internacional de estabilización y la entrada de un comité tecnocrático palestino para gobernar la Franja.

No obstante, varios puntos de la primera fase se encuentran en la práctica completamente bloqueados, ya que el grupo aún rechaza desarmarse sin que antes se retire el Ejército israelí de Gaza, y exige que el Estado hebreo permita la entrada en la Franja del comité técnico para administrar el enclave, algo que aún no ha hecho. EFE

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