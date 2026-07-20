Hamás nombra a un negociador como sucesor de Yahya Sinwar al frente del ala política

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Ramala, 20 jul (EFE).- El movimiento islamista palestino Hamás anunció este lunes la elección del negociador Jalil al Hayya como nuevo jefe de su ala política, en sustitución del «líder mártir» Yahya Sinwar, según un comunicado difundido por la organización.

«El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) anuncia la elección del hermano muyahidín Jalil al Hayya como jefe del Buró Político del movimiento, en sustitución del líder mártir Yahya Sinwar», señaló Hamás en su comunicado.

Al Hayya, de 65 años, ejercía hasta ahora como jefe interino del Buró Político y ha liderado el equipo negociador de Hamás en las conversaciones de alto el fuego con mediadores internacionales.

Sinwar, antecesor de Al Hayya al frente del movimiento en Gaza, murió en octubre de 2024 a manos del Ejército israelí. EFE

mfh/mb