Hamás pide a Autoridad Nacional Palestina avanzar hacia un «Estado de consenso nacional»

3 minutos

Jerusalén, 12 ene (EFE).- El movimiento islamista palestino Hamás pidió este lunes a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), dominada por su formación rival Fatah a cargo de Cisjordania, que respondan ante el «momento histórico» actual para el pueblo palestino y «avancen hacia un Estado de consenso nacional».

«Ningún partido palestino puede aprovecharse de este compás de espera ni obstaculizar la unidad nacional. Por lo tanto, es responsabilidad de los líderes de la Autoridad (Nacional Palestina) si deciden aprovechar su poder para beneficiarse del desastre que atraviesa nuestro pueblo en la Franja de Gaza», dijo Hazem Qasim al-Natiq, portavoz político de Hamás, en un comunicado.

Y añadió que el Gobierno «sionista de derecha» israelí está atacando a «todos los actores palestinos», según la versión de Hamás, recalcando que es necesario «acelerar la unificación de posiciones» entre partidos palestinos para «hacer frente a peligros sin precedentes para la causa palestina».

El movimiento islamista palestino radicado en la Franja también aseguró en otro comunicado hace dos días que «tiene la clara decisión de disolver» sus organismos gubernamentales para facilitar la transición al comité tecnócrata que debe asumir la administración del territorio durante la segunda fase del alto el fuego.

El proceso estará supervisado por un organismo internacional en el marco del plan de paz impulsado por Estados Unidos.

Por su parte, la formación político-militar Fatah anunció el pasado sábado que celebrará su octavo congreso general el próximo 14 de mayo, diez años después del último, para aprobar programas políticos y militares actualizados, y elegir a sus órganos de decisión.

Su líder, el presidente palestino Mahmud Abás, de 90 años, fue conducido justamente este lunes a un hospital de Ramala, la capital del territorio palestino de Cisjordania, para someterse a controles médicos «de rutina», según informó la agencia de noticias oficial palestina Wafa, pero han surgido nuevas teorías acerca de la posible fragilidad en su estado de salud.

Fatah es una formación político‑militar secular fundada a finales de los años cincuenta por Yaser Arafat y otros activistas palestinos, que ha sido históricamente el componente principal de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la fuerza dominante dentro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Esta última controla Cisjordania, ejerciendo funciones gubernamentales limitadas ante la ocupación israelí, y ha mantenido durante décadas una rivalidad con el movimiento islamista Hamás, que expulsó a Fatah de la Franja de Gaza en 2007.

La última vez que los palestinos celebraron elecciones legislativas fue en 2006, cuando Hamás obtuvo la mayoría en el Consejo Legislativo Palestino y las fuerzas de Fatah, dominante hasta entonces en la Autoridad Nacional Palestina, fueron desplazadas del gobierno de la Franja tras duros enfrentamientos armados entre ambas facciones. EFE

