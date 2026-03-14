Hamás pide a Irán que cese sus ataques contra los países árabes y «preservar hermandad»

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Jerusalén, 14 mar (EFE).- La organización islamista Hamás pidió este domingo en un comunicado a Irán que cese sus ataques contra los países vecinos árabes «para preservar los lazos de hermandad entre ellos».

«Al mismo tiempo que afirma el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles(…). El Movimiento exhorta a los hermanos en Irán a evitar atacar a los países vecinos e insta a todos los Estados de la región a cooperar para detener esta agresión y preservar los lazos de hermandad entre ellos», recoge su nota.

Además de bombardear a Israel, el régimen iraní ha estado atacando en estos primeros quince días de guerra a países del Golfo Pérsico como Emiratos Árabes, Kuwait, Catar o Irak, lugares donde Estados Unidos tienen importantes bases militares.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, esta semana amenazó con seguir atacando las bases estadounidenses en la región y mantener cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

Hamás en su mensaje también indicó estar siguiendo «con profunda preocupación la guerra en curso en la región» y reiteraron su condena «a la agresión estadounidense-sionista» contra Irán, «que viola las normas del derecho internacional, y amenaza la paz y la seguridad en la región y el mundo». EFE

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